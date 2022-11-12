Арахамия назвал сроки возможного возобновления переговоров с РФ

Ноябрь, 12 в 21:34

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия ожидает, что переговоры Украины с Россией возобновятся во второй половине 2023 года.

Арахамия напомнил, что президент Владимир Зеленский четко озвучил условия, при которых можно о чем-то говорить с Россией.

– Это восстановление территориальной целостности, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что это не повторится. Важный фактор – это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены, – написал он у себя в Telegram в субботу, 12 ноября.

В то же время он сказал в эфире национального телемарафона, что переговоры пройдут именно во второй половине 2023 года, так как в США будет стартовать президентская гонка, и 24-го будут выборы у российского диктатора Владимира Путина.

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– И всем нужно будет политически что-то демонстрировать. Я не думаю, что Путин способен продемонстрировать какие-то военные успехи, поэтому они, возможно, будут пытаться на дипломатическом фронте каким-то образом демонстрировать что-то своему народу, – предположил Арахамия.