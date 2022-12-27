Грудень, 27 в 14:42

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сумнівається у готовності російського диктатора Володимира Путіна вести переговори про завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті La Stampa.

За словами міністра, очільник Кремля заявляє, що хоче переговорів, однак його дії не співпадають зі словами.

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– Якби ця готовність була правдивою і щирою, я вважаю, що не було б цього обстрілу напередодні Різдва. За словами Путіна не слідують факти, – зазначив Таяні.

Він також додав, що підтвердженням реальної готовності РФ до діалогу могло б стати рішення щодо Запорізької АЕС. Водночас таких сигналів поки не надходило.

Міністр закордонних справ Італії також підтвердив, що його країна продовжить надсилати Україні зброю.

Раніше глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією можуть поновитись у другій половині 2023 року. Він нагадав, що основними вимогами Києва є відновлення територіальної цілісності, відшкодування всіх завданих РФ збитків, покарання всіх військових злочинців, а також гарантії, що війна не повториться.

Джерело: La Stampa

Фото: Антоніо Таяні