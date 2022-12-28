США столкнулись с трудностями в помощи восстановлению энергосистемы Украины – CNN
Ремонт энергетической инфраструктуры Украины после ракетных обстрелов РФ усугубляется дефицитом необходимых компонентов.
Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.
США и партнеры предстали перед проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования.
Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.
— Некоторые из важных компонентов ремонта сети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы на разных частотных диапазонах. США надеются, что предоставление дополнительных систем ПВО поможет Украине противостоять атакам РФ на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено, — говорится в статье.
В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для Украины объектов критической инфраструктуры, которые будут использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.