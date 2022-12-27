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Факты / Україна

Энергосистема Украины не может быть полностью уничтожена — Рябцев

Евгения Грейс, редактор ленты
Енергосистеми електрика світло дроти провода лінії електропередач
Фото: Pixabay

Украинская энергетическая система является целостной и разветвленной, поэтому в принципе не может быть уничтожена, несмотря на все попытки России.

Об этом заявил эксперт энергетического ринга Геннадий Рябцев в ефире телеканала FREEDOM.

По его словам, могут быть повреждены лишь отдельные объекты — генерации или передачи. Всю же систему разрушить нереально.

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— Целостность объединенной энергетической системы как Украины, так и отдельных региональных систем или подсистем сохраняется. И это означает, что ни одна из систем, которые работают в Украине не уничтожены и уничтожены быть не могут, — сказал эксперт.

Рябцев соглашается, что сейчас в Украине российскими обстрелами повреждено большое количество оборудования. Вышли из строя станции, которые распределяют электроэнергию по потребителям. 

— В первую очередь речь идет о таких станциях, которые расположены в Херсоне, Харькове, Николаеве и Запорожье, — сказал Рябцев.

Эксперт добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в этих городах. Но восстановить сейчас все разрушенные объекты невозможно из-за нехватки оборудования.

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