Декабрь, 27 в 17:23

Украинская энергетическая система является целостной и разветвленной, поэтому в принципе не может быть уничтожена, несмотря на все попытки России.

Об этом заявил эксперт энергетического ринга Геннадий Рябцев в ефире телеканала FREEDOM.

По его словам, могут быть повреждены лишь отдельные объекты — генерации или передачи. Всю же систему разрушить нереально.

Сейчас смотрят

— Целостность объединенной энергетической системы как Украины, так и отдельных региональных систем или подсистем сохраняется. И это означает, что ни одна из систем, которые работают в Украине не уничтожены и уничтожены быть не могут, — сказал эксперт.

Рябцев соглашается, что сейчас в Украине российскими обстрелами повреждено большое количество оборудования. Вышли из строя станции, которые распределяют электроэнергию по потребителям.

— В первую очередь речь идет о таких станциях, которые расположены в Херсоне, Харькове, Николаеве и Запорожье, — сказал Рябцев.

Эксперт добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в этих городах. Но восстановить сейчас все разрушенные объекты невозможно из-за нехватки оборудования.