Январь, 30 в 9:17

Командующий оккупационными войсками в Украине Валерий Герасимов накануне войны против Украины сказал главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу, что Россия “больше никогда не будет унижена”.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на документальный фильм Путин против Запада.

11 февраля министр обороны Бен Уоллес прилетел в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Отмечено, что во время встречи Уоллеса убеждали, что Россия не вторгнется в Украину, но обе стороны знали, что это неправда.

Сейчас смотрят — Это была демонстрация запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: “Я могущественный”, — описал поездку министр обороны Британии. Он сказал, что “достаточно ужасная, но прямая ложь” подтвердила его веру в то, что РФ нападет. В конце встречи Герасимов сказал Уоллесу: “мы никогда больше не будем унижены”. Также в документальном фильме BBC сообщается, что российский диктатор Владимир Путин угрожал бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом в преддверии полномасштабного вторжения в Украину.

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