Січень, 30 в 9:17

Командувач окупаційних військ в Україні Валерій Герасимов напередодні війни проти України сказав главі Міноборони Великої Британії Бену Воллесу, що Росія “більше ніколи не буде приниженою”.

Про це повідомляє BBC з посиланням на документальний фільм Путін проти Заходу.

11 лютого міністр оборони Бен Воллес прилетів до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Зазначено, що під час зустрічі Воллеса переконували, що Росія не вторгнеться в Україну, але обидві сторони знали, що це неправда.

Зараз дивляться – Це була демонстрація залякування або сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехати тобі. Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: “Я могутній”, – описав поїздку міністр оборони Британії. Він сказав, що “досить жахлива, але пряма брехня” підтвердила його віру в те, що РФ нападе. Наприкінці зустрічі Герасимов сказав Воллесу: “ми ніколи більше не будемо принижені”. Також у документальному фільмі BBC повідомляється, що російський диктатор Володимир Путін погрожував колишньому прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

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