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Факты / Світ

Новый глава Минобороны Германии Писториус собирается посетить Украину

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Борис Пісторіус - міністр оборони ФРН
Фото: Getty Images

Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус собирается в Украину с рабочим визитом.

Об этом он заявил журналистам во время посещения операционного центра Бундесвера, который занимается зарубежными миссиями.

В ближайшее время состоится мой визит в Украину, сказал Писториус.

Писториус не уточнил дату, однако дал понять, что первый визит будет в кризисный регион. После чего министр посетит страны, где выполняют миссии солдаты Бундесвера.

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Немецкие политики неоднократно с начала полномасштабной войны посещали Украину. Из соображений безопасности их визиты не анонсируют и о них становится известно, когда они находятся непосредственно на территории Украины.

Ранее министр обороны Германии заявлял, что уже через три месяца Украине могут передать 14 танков Leopard-2 из запасов Бундесвера.

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Источник: Укринформ
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