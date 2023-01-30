Новый глава Минобороны Германии Писториус собирается посетить Украину

Январь, 30 в 19:35

Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус собирается в Украину с рабочим визитом.

Об этом он заявил журналистам во время посещения операционного центра Бундесвера, который занимается зарубежными миссиями.

—В ближайшее время состоится мой визит в Украину, — сказал Писториус.

Писториус не уточнил дату, однако дал понять, что первый визит будет в кризисный регион. После чего министр посетит страны, где выполняют миссии солдаты Бундесвера.

Сейчас смотрят Немецкие политики неоднократно с начала полномасштабной войны посещали Украину. Из соображений безопасности их визиты не анонсируют и о них становится известно, когда они находятся непосредственно на территории Украины. Ранее министр обороны Германии заявлял, что уже через три месяца Украине могут передать 14 танков Leopard-2 из запасов Бундесвера. Читайте Германия намерена доставить Leopard в Украину до конца марта

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