Новый глава Минобороны Германии Писториус собирается посетить Украину
Новый глава министерства обороны Германии Борис Писториус собирается в Украину с рабочим визитом.
Об этом он заявил журналистам во время посещения операционного центра Бундесвера, который занимается зарубежными миссиями.
—В ближайшее время состоится мой визит в Украину, — сказал Писториус.
Писториус не уточнил дату, однако дал понять, что первый визит будет в кризисный регион. После чего министр посетит страны, где выполняют миссии солдаты Бундесвера.
Немецкие политики неоднократно с начала полномасштабной войны посещали Украину. Из соображений безопасности их визиты не анонсируют и о них становится известно, когда они находятся непосредственно на территории Украины.
Ранее министр обороны Германии заявлял, что уже через три месяца Украине могут передать 14 танков Leopard-2 из запасов Бундесвера.