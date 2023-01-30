Новий глава Міноборони Німеччини Пісторіус збирається відвідати Україну

Січень, 30 в 19:35

Новий очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус збирається до України із робочим візитом.

Про це він заявив журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями.

— Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну, — сказав Пісторіус.

Він не уточнив дату, проте дав зрозуміти, що перший візит буде у кризовий регіон. Після чого міністр відвідає країни, де виконують місії солдати Бундесверу.

Зараз дивляться

Німецькі політики неодноразово з початку повномасштабної війни відвідували Україну. З міркувань безпеки їхні візити не анонсують і про них стає відомо, коли вони безпосередньо перебувають на території України.

Раніше міністр оборони Німеччини заявляв, що вже через три місяці Україні можуть передати 14 танків Leopard-2 із власних запасів Бундесверу.