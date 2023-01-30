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Факти / Світ

Новий глава Міноборони Німеччини Пісторіус збирається відвідати Україну

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Борис Пісторіус - міністр оборони ФРН
Фото: Getty Images

Новий очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус збирається до України із робочим візитом.

Про це він заявив журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями.

— Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну, — сказав Пісторіус.

Він не уточнив дату, проте дав зрозуміти, що перший візит буде у кризовий регіон. Після чого міністр відвідає країни, де виконують місії солдати Бундесверу.

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Німецькі політики неодноразово з початку повномасштабної війни відвідували Україну. З міркувань безпеки їхні візити не анонсують і про них стає відомо, коли вони безпосередньо перебувають на території України.

Раніше міністр оборони Німеччини заявляв, що вже через три місяці Україні можуть передати 14 танків Leopard-2 із власних запасів Бундесверу. 

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Джерело: Укрінформ
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