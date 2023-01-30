Новий глава Міноборони Німеччини Пісторіус збирається відвідати Україну
Новий очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус збирається до України із робочим візитом.
Про це він заявив журналістам під час відвідання операційного центру Бундесверу, який опікується закордонними місіями.
— Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну, — сказав Пісторіус.
Він не уточнив дату, проте дав зрозуміти, що перший візит буде у кризовий регіон. Після чого міністр відвідає країни, де виконують місії солдати Бундесверу.
Німецькі політики неодноразово з початку повномасштабної війни відвідували Україну. З міркувань безпеки їхні візити не анонсують і про них стає відомо, коли вони безпосередньо перебувають на території України.
Раніше міністр оборони Німеччини заявляв, що вже через три місяці Україні можуть передати 14 танків Leopard-2 із власних запасів Бундесверу.