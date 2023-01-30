Євросоюз наклав санкції на іранського виробника безпілотників, які постачалися Росії

Січень, 30 в 18:28

Європейський Союз наклав санкції на іранську державну компанію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, яка виготовляє безпілотники.

Про це повідомляє Офіційний журнал Європейського Союзу.

Компанія виробляє військові та цивільні літаки, а також безпілотні літальні апарати.

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Також у повідомленні зазначається, що ці самі безпілотники російська армія застосовує для авіаударів по Україні.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що перерви між масованими ракетними атаками РФ на Україну збільшуються, оскільки темпи виробництва російських ракет не встигають за їх використанням. Тому дедалі частіше окупанти використовують дрони.

Тим часом українські органи прокуратури та слідства впевнені, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів-камікадзе Росії.

Джерело: Офіційний журнал Європейського Союзу