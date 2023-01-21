У слідства немає сумнівів: в ОГУ впевнені у причетності Ірану до постачання дронів Росії

Українські органи прокуратури та слідства впевнені, що посадові, юридичні та фізичні особи Ірану причетні до виробництва та постачання дронів-камікадзе Росії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Він підкреслив, що відповідні висновки були зроблені з оперативних і розвідувальних даних українських та міжнародних партнерів.

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— У нас є інформація, яка підтверджує причетність Ірану до цього. Ми будемо доводити винуватість цих посадових осіб, цих фізичних осіб як в національних, так і в міжнародних судах, використовуючи для цього доказову інформацію, – сказав Бєлоусов.

За його словами, наразі органи слідства та прокуратури збирають докази для суду. Також проводиться сотні слідчих дій, сотні експертиз, які найближчим часом будуть завершені.

— Для нас важливо простежити весь ланцюжок, від виробництва до поставки і безпосереднього використання. Звісно, всі ці особи, які поставляють комплектуючі, збирають дрони, навчають росіян використовувати дрони і ті особи, які безпосередньо їх запускають по нашим громадянах та містах – всі мають бути ідентифіковані, – наголосив прокурор.

Для доведення вини посадових і фізичних осіб Ірану, за словами представника Офісу генпрокурора, вже є достатньо доказів.

Окрім безпосередньо Тегерану, який розробляє та постачає ці дрони Москві, за його словами, йдеться й про представників інших країн, які допомагають у цьому Ірану.

Нещодавно у Білому домі заявили, що співпраця Росії та Ірану загрожує не лише Україні, а й національній безпеці США.

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, Іран може сприяти масовим воєнним злочинам на території України, надаючи ударні дрони-камікадзе країні-агресору Росії.