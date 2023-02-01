Писториус лично проверил готовность Leopard 2 к передаче Украине
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Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Аугустдорф, чтобы проверить состояние обещанных Украины танков Leopard 2.
Об этом сообщает немецкое издание Welt.
Министру должны продемонстрировать эффективность системы вооружения и возможные варианты использования стационарной военной техники на полевой презентации.
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Leopard 2 – это основной боевой танк Германии. Его разработка началась еще в 1970 году. Первый прототип был построен в 1972 году.
Напомним, недавно правительство Германии приняло решение поставить Украине 14 Leopard 2.
А сам Борис Писториус в ближайшее время собирается посетить Украину с рабочим визитом.
Источник: Welt
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