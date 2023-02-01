Пісторіус особисто перевірив готовність Leopard 2 до передачі Україні

Лютий, 01 в 17:44

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Аугустдорфа, щоб перевірити стан обіцяних Україні танків Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Міністру продемонстрували ефективність системи озброєння та можливі варіанти використання стаціонарної військової техніки на польовій презентації.

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Leopard 2 – це основний бойовий танк Німеччини. Його розробка почалася ще в 1970 році. А перший прототип був побудований у 1972 році.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини ухвалив рішення поставити Україні 14 Leopard 2.

А сам Борис Пісторіус найближчим часом збирається відвідати Україну з робочим візитом.

Джерело: Welt