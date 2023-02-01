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Факти / Світ

Пісторіус особисто перевірив готовність Leopard 2 до передачі Україні

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Пісторіус на танку
Фото: Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Аугустдорфа, щоб перевірити стан обіцяних Україні танків Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Міністру продемонстрували ефективність системи озброєння та можливі варіанти використання стаціонарної військової техніки на польовій презентації.

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Leopard 2 – це основний бойовий танк Німеччини. Його розробка почалася ще в 1970 році. А перший прототип був побудований у 1972 році.

Нагадаємо, нещодавно уряд Німеччини ухвалив рішення поставити Україні 14 Leopard 2.

А сам Борис Пісторіус найближчим часом збирається відвідати Україну з робочим візитом.

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Джерело: Welt

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