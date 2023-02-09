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Факты / Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 17 тыс. человек

Анастасия Гевко, редактор ленты
землетрус у Туреччині

Местные власти сообщают, что количество жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии в понедельник, составляет по меньшей мере 17 176 человек. Об этом пишет CNN.

Отмечается, что по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в его стране количество погибших возросло по меньшей мере до 14 014, раненых – более 63 тыс. человек.

В свою очередь в Сирии общее число смертей составляет по меньшей мере 3 162 человека, включая 1 900 – в районах, контролируемых повстанцами на северо-западе.

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Это следует из данных, опубликованных группой гражданской обороны Белые шлемы.

Еще 1 262 погибших зафиксировали в контролируемых правительством частях Сирии, по данным сирийских государственных СМИ.

В обеих странах отмечают, что точное количество раненых сказать пока очень сложно, ведь спасатели продолжают поиски выживших среди обломков разрушенных зданий.

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