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Факти / Надзвичайні події

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 17 тис. осіб

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
землетрус у Туреччині

Місцева влада повідомляє, що кількість жертв руйнівного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії в понеділок, становить щонайменше 17 176 осіб. Про це пише CNN.

Зазначається, що за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, у його країні кількість загиблих зросла щонайменше до 14 014, поранених – понад 63 тис. осіб.

Своєю чергою в Сирії загальна кількість смертей становить щонайменше 3 162 людини, включаючи 1 900 – у районах, контрольованих повстанцями на північному заході.

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Це випливає з даних, опублікованих групою цивільної оборони Білі шоломи. 

Ще 1 262 загиблих зафіксували у контрольованих урядом частинах Сирії, за даними сирійських державних ЗМІ.   

В обох країнах зазначають, що точну кількість поранених сказати поки що дуже складно, адже рятувальники продовжують пошуки тих, хто вижив, серед уламків зруйнованих будівель. 

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