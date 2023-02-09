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Факты / Світ

В Турции под завалами могут находиться пять украинцев – МИД

Бедрак Виктория, редактор ленты
землетрус в Туреччині
Фото: Getty Images

В результате мощного землетрясения в Турции под завалами могут находиться пять украинцев.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

— Есть информация о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения, — говорится в сообщении.

Отмечено, что одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет.

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В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь.

По словам Николенко, украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи. Они везут теплую одежду, предметы первой необходимости и лекарства.

— На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации, — отметил представитель МИД.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Число погибших достигло более 15 тыс.

Источник: Олег Николенко

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