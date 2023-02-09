В Турции под завалами могут находиться пять украинцев – МИД
В результате мощного землетрясения в Турции под завалами могут находиться пять украинцев.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
— Есть информация о вероятном пребывании пятерых украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения, — говорится в сообщении.
Отмечено, что одна гражданка была госпитализирована. Угроз ее жизни нет.
В общей сложности дипломаты уже разыскали 103 украинца. Еще 22 гражданина не выходят на связь.
По словам Николенко, украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи. Они везут теплую одежду, предметы первой необходимости и лекарства.
— На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации, — отметил представитель МИД.
6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Число погибших достигло более 15 тыс.
Источник: Олег Николенко