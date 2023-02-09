У Туреччині під завалами можуть перебувати п’ять українців – МЗС

Лютий, 09 в 13:00

В результаті потужного землетрусу у Туреччині під завалами можуть бути п’ять українців.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Маємо інформацію про ймовірне перебування п’ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що одна громадянка була госпіталізована. Загроз їі життю немає.

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Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Ще 22 громадян не виходять на зв’язок.

За словами Ніколенка, українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги. Вони везуть теплий одяг, предмети першої необхідності та ліки.

– На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації, – зазначив речник МЗС.

6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Кількість загиблих сягнула понад 15 тис.

Джерело: Олег Ніколенко