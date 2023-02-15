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Факти / Світ

Замість винищувачів Британія могла б надати Україні зброю великої дальності та зенітні ракети – Воллес

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Замість винищувачів Велика Британія могла б надати Україні зброю великої дальності та зенітні ракети.

Про це в ефірі Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. 

Він зауважив, що для надання винищувачів будуть потрібні місяці на навчання пілотів та “істотна технічна бригада”. І якби союзники не зосереджувались на питанні літаків, могли б швидше допомагати Україні, надаючи наземне озброєння.

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– Я думаю, що ми можемо допомогти Україні раніше, надавши їм необхідну силу на полі бою, а не виконуючи специфічний запит, – сказав він.

Намагаючись пояснити журналістам, чому з постачанням винищувачів є складнощі, Воллес порівняв надання ЗСУ бойових літаків з подарунком боліда Формули-1.

– Подарувати звичайний автомобіль, на якому ви або я могли б їздити, в порівнянні з автомобілем Формули-1, – це зовсім інша справа, – зауважив Воллес. 

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також прокоментував можливість постачання літаків до України, пояснивши, що питання постачання винищувачів зараз не в центрі уваги.

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Джерело: Sky News
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