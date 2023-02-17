Февраль, 16 в 23:04

В Турции снова произошло землетрясение. Толчки магнитудой 5 баллов были зафиксированы в турецкой провинции Хатай.

Отмечается, что там обрушились несколько зданий поврежденных ранее.

Землетрясение, произошедшее на расстоянии 6 км от Арсуза, было зафиксировано на глубине 9,26 километра.

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Напомним, что число жертв масштабных землетрясений в Турции и Сирии возросло до 36 тыс. Из-за разрушительного землетрясения на юге Турции погибли пятеро украинцев.

Ранее мы писали, что под завалами, которые образовались в результате землетрясения в Турции, погибли женщина с двумя детьми из Запорожья.

Они переехали к родственникам в город Антакья провинции Хатай несколько месяцев назад.

Источник: HT