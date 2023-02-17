Лютий, 16 в 23:04

У Туреччині знову стався землетрус. Поштовхи магнітудою 5 балів були зафіксовані у турецькій провінції Хатай.

Наголошується, що там обрушилися кілька будівель, пошкоджених раніше.

Землетрус, що стався на відстані 6 км від Арсуза, був зафіксований на глибині 9,26 км.

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Нагадаємо, що кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 36 тис. Через руйнівний землетрус на півдні Туреччини загинуло п’ятеро українців.

Раніше ми писали, що під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули жінка з двома дітьми із Запоріжжя.

Вони переїхали до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому.

Джерело: HT