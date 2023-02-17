Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

У Туреччині стався ще один землетрус

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Туреччині стався ще один землетрус
Фото: Depositphotos

У Туреччині знову стався землетрус. Поштовхи магнітудою 5 балів були зафіксовані у турецькій провінції Хатай.

Наголошується, що там обрушилися кілька будівель, пошкоджених раніше.

Землетрус, що стався на відстані 6 км від Арсуза, був зафіксований на глибині 9,26 км.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що кількість жертв масштабних землетрусів у Туреччині та Сирії зросла до 36 тис. Через руйнівний землетрус на півдні Туреччини загинуло п’ятеро українців. 

Раніше ми писали, що під завалами, які утворились внаслідок землетрусу у Туреччині, загинули жінка з двома дітьми із Запоріжжя.

Вони переїхали до родичів у місто Антак’я провінції Хатай кілька місяців тому.

Джерело: HT

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка