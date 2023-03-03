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Иран на пороге уничтожения: движение за независимость в Южном Азербайджане

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Іран на порозі знищення: рух за незалежність в Південному Азербайджані

На днях в кампусе Тебрижского университета в Иране и на близлежащих территориях появилось множество листовок с призывом к независимости региона Южный Азербайджан, сообщает Телеграф. 

Беспрецедентную акцию объединенных демократических сил по инициативе Telegram-канала AZfront провели восемь молодежных организаций:

  • Фронт национального освобождения Южного Азербайджана.
  • Азербайджанская государственная организация сопротивления.
  • Азербайджанское студенческое движение.
  • Партия независимости Южного Азербайджана.
  • Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана.
  • Демократическая партия Южного Азербайджана.
  • Либерально-демократическая партия Южного Азербайджана.
  • Партия Центра Азербайджана. 

Акция стала первым серьезным шагом по дестабилизации внутри Ирана. Молодежь региона выступила единым фронтом буквально под носом у представителей иранской власти и правоохранителей. 

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Это настоящий вызов иранским властям. Военизированная группировка Басидж и сотрудники Корпуса стражей исламской революции не только не поймали, но даже не заметили ни одного из участников акции. 

Подобная политическая активность в Иране совпадает с внешнеполитическими интересами Украины – Иран является основным военным партнером путинской России, важным донором оружия и оборудования для ее армии. 

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Коэном 16 февраля в Киеве заявил, что Иран – это общий враг двух стран. Стороны договорились углубить сотрудничество по борьбе против Ирана на международной арене. 

Собственно, Иран имеет долгую историю недружественной политики по отношению к Украине. Именно иранская ракета в 2020 году сбила самолет МАУ, что повлекло гибель 176 человек. 

Сопротивление представителей иранских властей вполне закономерно. Возможное обретение Южным Азербайджаном независимости может привести к распаду Ирана как государства. Отделение региона с 30 млн этнических азербайджанцев, составляющих примерно 20% всего населения страны, существенно ослабит Иран.

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