Иран на пороге уничтожения: движение за независимость в Южном Азербайджане

Март, 03 в 15:39

На днях в кампусе Тебрижского университета в Иране и на близлежащих территориях появилось множество листовок с призывом к независимости региона Южный Азербайджан, сообщает Телеграф.

Беспрецедентную акцию объединенных демократических сил по инициативе Telegram-канала AZfront провели восемь молодежных организаций:

Фронт национального освобождения Южного Азербайджана.

Азербайджанская государственная организация сопротивления.

Азербайджанское студенческое движение.

Партия независимости Южного Азербайджана.

Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана.

Демократическая партия Южного Азербайджана.

Либерально-демократическая партия Южного Азербайджана.

Партия Центра Азербайджана.

Акция стала первым серьезным шагом по дестабилизации внутри Ирана. Молодежь региона выступила единым фронтом буквально под носом у представителей иранской власти и правоохранителей.

Сейчас смотрят

Это настоящий вызов иранским властям. Военизированная группировка Басидж и сотрудники Корпуса стражей исламской революции не только не поймали, но даже не заметили ни одного из участников акции.

Подобная политическая активность в Иране совпадает с внешнеполитическими интересами Украины – Иран является основным военным партнером путинской России, важным донором оружия и оборудования для ее армии.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Коэном 16 февраля в Киеве заявил, что Иран – это общий враг двух стран. Стороны договорились углубить сотрудничество по борьбе против Ирана на международной арене.

Собственно, Иран имеет долгую историю недружественной политики по отношению к Украине. Именно иранская ракета в 2020 году сбила самолет МАУ, что повлекло гибель 176 человек.

Сопротивление представителей иранских властей вполне закономерно. Возможное обретение Южным Азербайджаном независимости может привести к распаду Ирана как государства. Отделение региона с 30 млн этнических азербайджанцев, составляющих примерно 20% всего населения страны, существенно ослабит Иран.