Іран на порозі знищення: рух за незалежність в Південному Азербайджані

Березень, 03 в 15:39

Днями в кампусі Тебризького університету в Ірані та на прилеглих територіях з’явилися безліч листівок з закликом до незалежності регіону Південний Азербайджан, повідомляє Телеграф.

Безпрецедентну акцію об’єднаних демократичних сил за ініціативою Telegram-каналу AZfront провели вісім молодіжних організацій:

Фронт національного визволення Південного Азербайджану.

Азербайджанська національна організація опору.

Азербайджанський студентський рух.

Партія незалежності Південного Азербайджану.

Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану.

Демократична партія Південного Азербайджану.

Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану.

Партія Центру Азербайджану.

Акція стала першим серйозним кроком для дестабілізації всередині Ірану. Молодь регіону виступила єдиним фронтом буквально під носом у представників іранської влади та правоохоронців.

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Це справжній виклик іранській владі. Воєнізоване угруповання Басидж та співробітники Корпусу вартових ісламської революції не просто не впіймали, а навіть не помітили жодного з учасників акції.

Подібна політична активність в Ірані збігається із зовнішньополітичними інтересами України – Іран є основним військовим партнером путінської Росії, важливим донором зброї та обладнання для її армії.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Коеном 16 лютого у Києві заявив, що Іран – це спільний ворог двох країн. Сторони домовилися поглибити співпрацю у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.

Власне, Іран має довгу історію недружньої політики стосовно України. Саме іранська ракета у 2020 році збила літак МАУ, спричинивши загибель 176 людей.

Спротив представників іранської влади цілком закономірний. Можливе набуття Південним Азербайджаном незалежності може призвести до розпаду Ірану як держави. Відокремлення регіону з 30 млн етнічних азербайджанців, які становлять приблизно 20% від усього населення країни, суттєво послабить Іран.