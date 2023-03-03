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Іран на порозі знищення: рух за незалежність в Південному Азербайджані

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Іран на порозі знищення: рух за незалежність в Південному Азербайджані

Днями в кампусі Тебризького університету в Ірані та на прилеглих територіях з’явилися безліч листівок з закликом до незалежності регіону Південний Азербайджан, повідомляє Телеграф.

Безпрецедентну акцію об’єднаних демократичних сил за ініціативою Telegram-каналу AZfront провели вісім молодіжних організацій:

  • Фронт національного визволення Південного Азербайджану.
  • Азербайджанська національна організація опору.
  • Азербайджанський студентський рух.
  • Партія незалежності Південного Азербайджану.
  • Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану.
  • Демократична партія Південного Азербайджану.
  • Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану.
  • Партія Центру Азербайджану.

Акція стала першим серйозним кроком для дестабілізації всередині Ірану. Молодь регіону виступила єдиним фронтом буквально під носом у представників іранської влади та правоохоронців.

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Це справжній виклик іранській владі. Воєнізоване угруповання Басидж та співробітники Корпусу вартових ісламської революції не просто не впіймали, а навіть не помітили жодного з учасників акції.

Подібна політична активність в Ірані збігається із зовнішньополітичними інтересами України – Іран є основним військовим партнером путінської Росії, важливим донором зброї та обладнання для її армії. 

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Коеном 16 лютого у Києві заявив, що Іран – це спільний ворог двох країн. Сторони домовилися поглибити співпрацю у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені. 

Власне, Іран має довгу історію недружньої політики стосовно України. Саме іранська ракета у 2020 році збила літак МАУ, спричинивши загибель 176 людей.

Спротив представників іранської влади цілком закономірний. Можливе набуття Південним Азербайджаном незалежності може призвести до розпаду Ірану як держави. Відокремлення регіону з 30 млн етнічних азербайджанців, які становлять приблизно 20% від усього населення країни, суттєво послабить Іран. 

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