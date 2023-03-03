Іран на порозі знищення: рух за незалежність в Південному Азербайджані
Днями в кампусі Тебризького університету в Ірані та на прилеглих територіях з’явилися безліч листівок з закликом до незалежності регіону Південний Азербайджан, повідомляє Телеграф.
Безпрецедентну акцію об’єднаних демократичних сил за ініціативою Telegram-каналу AZfront провели вісім молодіжних організацій:
- Фронт національного визволення Південного Азербайджану.
- Азербайджанська національна організація опору.
- Азербайджанський студентський рух.
- Партія незалежності Південного Азербайджану.
- Демократична Тюркська спілка Південного Азербайджану.
- Демократична партія Південного Азербайджану.
- Ліберально-демократична партія Південного Азербайджану.
- Партія Центру Азербайджану.
Акція стала першим серйозним кроком для дестабілізації всередині Ірану. Молодь регіону виступила єдиним фронтом буквально під носом у представників іранської влади та правоохоронців.
Це справжній виклик іранській владі. Воєнізоване угруповання Басидж та співробітники Корпусу вартових ісламської революції не просто не впіймали, а навіть не помітили жодного з учасників акції.
Подібна політична активність в Ірані збігається із зовнішньополітичними інтересами України – Іран є основним військовим партнером путінської Росії, важливим донором зброї та обладнання для її армії.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Ізраїлю Коеном 16 лютого у Києві заявив, що Іран – це спільний ворог двох країн. Сторони домовилися поглибити співпрацю у боротьбі проти Ірану на міжнародній арені.
Власне, Іран має довгу історію недружньої політики стосовно України. Саме іранська ракета у 2020 році збила літак МАУ, спричинивши загибель 176 людей.
Спротив представників іранської влади цілком закономірний. Можливе набуття Південним Азербайджаном незалежності може призвести до розпаду Ірану як держави. Відокремлення регіону з 30 млн етнічних азербайджанців, які становлять приблизно 20% від усього населення країни, суттєво послабить Іран.