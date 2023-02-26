Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Росія та Білорусь продовжили військові навчання до 6 березня

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Росія та Білорусь продовжили військові навчання до 6 березня

Навчання збройних сил Білорусі та Росії продовжено щонайменше до 6 березня.

Графік проведення навчань оприлюднив Тelegram-канал Беларускі Гаюн.

– 25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: Осиповицький, Доманово, Лепельський, Обуз-Лесновський, – йдеться у повідомленні 

Навчання триватимуть з 27 лютого до 6 березня на таких полігонах: 

Зараз дивляться
  • 227 загальновійськовий полігон Борисовський (Борисовський район) до 04.03;
  • полігон Гожський 6 ОМБр (Гродненський район) до 03.03;
  • полігон Брестський 38 ОДШБр (Брестський район) до 04.03; 
  • полігон “Осиповицький” 51 АБр (Осиповицький район) до 05.03; 
  • 212 авіаційний полігон Німан (Новогрудський район) до 03.03;
  • 230 загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський (Барановицький район) до 06.03;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО Доманово (Івацевицький район) до 05.03;
  • полігон Лепельський 19 ОМБр (Лепельський район) до 05.03.

– ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду, – зазначається у повідомленні.

військові навчання

Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, у Верховній Раді України внесли зміни до закону про захист державного кордону та ухвалили рішення збільшити смугу  вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону до 2 км завширшки та замінувати цю територію.

Читайте
Росія перекинула у Білорусь нові підрозділи – Держприкордонслужба

Джерело: Беларускі Гаюн

Фото: ГУР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка