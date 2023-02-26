Росія та Білорусь продовжили військові навчання до 6 березня

Лютий, 26 в 13:42

Навчання збройних сил Білорусі та Росії продовжено щонайменше до 6 березня.

Графік проведення навчань оприлюднив Тelegram-канал Беларускі Гаюн.

– 25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: Осиповицький, Доманово, Лепельський, Обуз-Лесновський, – йдеться у повідомленні

Навчання триватимуть з 27 лютого до 6 березня на таких полігонах:

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227 загальновійськовий полігон Борисовський (Борисовський район) до 04.03;

полігон Гожський 6 ОМБр (Гродненський район) до 03.03;

полігон Брестський 38 ОДШБр (Брестський район) до 04.03;

полігон “Осиповицький” 51 АБр (Осиповицький район) до 05.03;

212 авіаційний полігон Німан (Новогрудський район) до 03.03;

230 загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський (Барановицький район) до 06.03;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО Доманово (Івацевицький район) до 05.03;

полігон Лепельський 19 ОМБр (Лепельський район) до 05.03.

– ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду, – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді України внесли зміни до закону про захист державного кордону та ухвалили рішення збільшити смугу вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону до 2 км завширшки та замінувати цю територію.

Джерело: Беларускі Гаюн

Фото: ГУР