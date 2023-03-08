До Білорусі почали прибувати нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ
До Білорусі почали прибувати нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.
Про це повідомляє Тelegram-канал Беларускі Гаюн.
– Вчора, 7 березня, на залізничні станції Осиповичі-1 (м. Осиповичі, Могильовська область) і Полонка (Барановицький район, Брестська область) прибули два ешелони з технікою і контингентом ЗС РФ, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перший ешелон був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальне (Московська область, РФ), в ньому було 47 вагонів, з них:
- п’ять пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ 250 осіб);
- три критих вагони (зі спорядженням);
- 39 вагонів-платформ (із завантаженою військовою технікою).
Як пише Беларускі Гаюн, цей ешелон прибув в Осиповичі 7 березня. Серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць Мста-Б.
Ще один ешелон 6 березня виїхав зі станції В’язма (Смоленська обл., РФ), у складі було 49 вагонів, із них:
- чотири пасажирських вагони (з особовим складом ЗС РФ 200 осіб);
- п’ять критих вагонів (зі спорядженням);
- 40 вагонів-платформ (із завантаженою колісною і гусеничною військовою технікою).
– Цей ешелон прибув на станцію Полонка 7 березня. Крім Осиповичів та Полонки, також станцією призначення ешелонів з РФ є і Вітебськ, – йдеться у повідомленні.
Йдеться про ротацію військового контингенту ЗС РФ, який перебував на території Білорусі, навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати Білорусь разом зі своєю технікою.
На заміну їм у Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, найімовірніше, також дислокуватимуться на білоруських полігонах.
Раніше ми розповідали, що Росія та Білорусь продовжили військові навчання до 6 березня.