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Факти / Світ

До Білорусі почали прибувати нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
армія РФ
Фото: Depositphotos

До Білорусі почали прибувати нові ешелони з технікою та особовим складом ЗС РФ.

Про це повідомляє Тelegram-канал Беларускі Гаюн.

– Вчора, 7 березня, на залізничні станції Осиповичі-1 (м. Осиповичі, Могильовська область) і Полонка (Барановицький район, Брестська область) прибули два ешелони з технікою і контингентом ЗС РФ, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що перший ешелон був відправлений 6 березня зі станції Бекасово-Сортувальне (Московська область, РФ), в ньому було 47 вагонів, з них:

Зараз дивляться
  • п’ять пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ 250 осіб);
  • три критих вагони (зі спорядженням);
  • 39 вагонів-платформ (із завантаженою військовою технікою).

Як пише Беларускі Гаюн, цей ешелон прибув в Осиповичі 7 березня. Серед техніки було близько 18 одиниць 152-мм гаубиць Мста-Б.

Ще один ешелон 6 березня виїхав зі станції В’язма (Смоленська обл., РФ), у складі було 49 вагонів, із них:

  • чотири пасажирських вагони (з особовим складом ЗС РФ 200 осіб);
  • п’ять критих вагонів (зі спорядженням);
  • 40 вагонів-платформ (із завантаженою колісною і гусеничною військовою технікою).

– Цей ешелон прибув на станцію Полонка 7 березня. Крім Осиповичів та Полонки, також станцією призначення ешелонів з РФ є і Вітебськ, – йдеться у повідомленні.


Йдеться про ротацію військового контингенту ЗС РФ, який перебував на території Білорусі, навчався на білоруських полігонах і з 25 лютого почав залишати Білорусь разом зі своєю технікою.

На заміну їм у Білорусь прибувають нові солдати РФ, які, найімовірніше, також дислокуватимуться на білоруських полігонах.

Раніше ми розповідали, що Росія та Білорусь продовжили військові навчання до 6 березня.

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