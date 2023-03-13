Украинские военные завершают учения на танках Leopard 2 в Германии

Март, 13 в 13:37

Украинские военные в Германии завершают обучение на танках Leopard 2.

Об этом сообщает немецкое издание ZDF.

Сегодня, 13 марта, солдаты провели боевые стрельбы на полигоне Берген в Южной Саксонии. Курс обучения длился несколько недель.

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– Учения позволили украинским бойцам вести огонь с применением современной системы вооружения, — сказал бригадный генерал Бьорн Шульц.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения Мунстера, где проходят учения украинские танкисты, заявил, что Германия до конца года обучит 3 тыс. военных ВСУ.

Тем временем Вооруженные силы Канады в партнерстве с Вооруженными силами Польши обучают украинских новобранцев основам работы на танках Leopard на западе Польши.

В свою очередь, Великобритания учит военнослужащих ВСУ осваивать танки Challenger 2.