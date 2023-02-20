Німеччина до кінця року навчить 3 тис. українських військових – Пісторіус

Лютий, 20 в 17:55

Німеччина до кінця року навчить 3 тис. військових ЗСУ – таку заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідування Мунстера, де проходять навчання українські танкісти.

Про це повідомляє німецьке видання NDR.

– З початку війни ми підготували 1,2 тис. українських військових, до кінця цього року їх кількість перевищить 3 тис., – сказав Пісторіус.

Міністр похвалив українських солдатів за здатність до навчання та назвав “хребтом армії”.

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Разом з міністром оборони ФРН українських військових відвідали мер Києва Віталій Кличко та посол України у ФРН Олексій Макеєв.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправлення в Україну.

Також Німеччина передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T.

Джерело: NDR