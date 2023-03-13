Українські військові завершують навчання на танках Leopard 2 у Німеччині
Українські військові у Німеччині завершують навчання на танках Leopard 2.
Про це повідомляє німецьке видання ZDF.
Сьогодні, 13 березня, солдати провели бойові стрільби на полігоні Берген у Південній Саксонії. Курс навчання, тривав кілька тижнів.
– Навчання дозволили українським бійцям вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння, – сказав бригадний генерал Бйорн Шульц.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідування Мунстера, де проходять навчання українські танкісти, заявив що Німеччина до кінця року навчить 3 тис. військових ЗСУ.
Тим часом Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основ роботи на танках Leopard на заході Польщі.
Своєю чергою, Велика Британія вчить військовослужбовців ЗСУ опановувати танки Challenger 2.