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Факти / Світ

Українські військові завершують навчання на танках Leopard 2 у Німеччині

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Leopard-2
Фото: Getty Images

Українські військові у Німеччині завершують навчання на танках Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання ZDF.

Сьогодні, 13 березня, солдати провели бойові стрільби на полігоні Берген у Південній Саксонії. Курс навчання, тривав кілька тижнів.

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– Навчання дозволили українським бійцям вести вогонь із застосуванням сучасної системи озброєння, – сказав бригадний генерал Бйорн Шульц.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відвідування Мунстера, де проходять навчання українські танкісти, заявив що Німеччина до кінця року навчить 3 тис. військових ЗСУ.

Тим часом Збройні сили Канади у партнерстві зі Збройними силами Польщі навчають українських новобранців основ роботи на танках Leopard на заході Польщі.

Своєю чергою, Велика Британія вчить  військовослужбовців ЗСУ опановувати танки Challenger 2.

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