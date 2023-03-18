Март, 18 в 21:08

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и канцлер Германии Олаф Шольц договорились об усилении санкций против России и помощи Украине.

Как пишет японское издание NHK, это произошло во время встречи двух лидеров, которая состоялась в Токио.

Отмечается, что Шольц и Кисида сначала провели встречу лишь с переводчиками, а затем разрешили присоединиться еще нескольким людям из своего окружения. В целом переговоры продолжались около 50 минут, отмечает издание.

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Фумио Кисида выразил надежду на откровенный обмен мнениями с канцлером Шольцем по темам, включая двусторонние отношения. Японский премьер также сказал, что, как страны, принимавшие в прошлом и в этом году G7, они обсудят глобальные вопросы, такие как российско-украинская война и Индо-Тихоокеанский регион.

Шольц ответил, что он хочет продолжать сотрудничество между двумя странами.

Оба лидера подтвердили необходимость скорейшего прекращения вторжения России в Украину, а также то, что угроза ядерного оружия со стороны России абсолютно неприемлема.

Кисида и Шольц также договорились о расширении сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, и о создании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, очевидно, имея в виду растущую напористость Китая.

Они пообещали работать вместе до саммита G7 в Хиросиме в мае текущего года. Ожидается, что повестка дня будет охватывать такие глобальные вопросы, как укрепление Организации Объединенных Наций, включая реформу Совета Безопасности, а также ядерное разоружение и нераспространение.

Позже в этот день члены кабинетов министров Японии и Германии присоединились к своим лидерам, чтобы провести первую встречу на уровне кабинетов министров двух стран.

Министры договорились развивать сотрудничество в области экономической безопасности. Они обсудили, как построить прочные цепочки поставок минеральных ресурсов и полупроводников, защиту ключевых инфраструктур, меры против кибератак, а также защиту и обучение новым технологиям.

После переговоров Кисида заявил журналистам, что Япония и Германия будут и дальше наращивать сотрудничество для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Кисида завершил переговоры один на один со всеми другими лидерами Большой семерки в преддверии саммита в Хиросиме, который должен пройти 19-21 мая.