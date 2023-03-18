Березень, 18 в 21:08

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про посилення санкцій проти Росії та допомогу Україні.

Як пише японське видання NHK, це сталося під час зустрічі двох лідерів, яка відбулася в Токіо.

Зазначається, що Шольц і Кісіда спочатку провели зустріч лише з перекладачами, а потім дозволили приєднатися ще кільком людям зі свого оточення. Загалом переговори тривали близько 50 хвилин, зазначає видання.

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Фуміо Кісіда висловив сподівання на відвертий обмін думками з канцлером Шольцем щодо тем, включно з двосторонніми відносинами. Японський прем’єр також сказав, що, як країни, що приймали торік і цього року G7, вони обговорять глобальні питання, як-от російсько-українська війна та Індо-Тихоокеанський регіон.

Шольц відповів, що він хоче продовжувати співпрацю між двома країнами.

Обидва лідери підтвердили необхідність якнайшвидшого припинення вторгнення Росії в Україну, а також те, що загроза ядерної зброї з боку Росії абсолютно неприйнятна.

Кісіда і Шольц також домовилися про розширення співробітництва, зокрема у сфері безпеки, і про створення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, вочевидь, маючи на увазі зростаючу напористість Китаю.

Вони пообіцяли працювати разом до саміту G7 у Хіросімі в травні поточного року. Очікується, що порядок денний охоплюватиме такі глобальні питання, як зміцнення Організації Об’єднаних Націй, включно з реформою Ради Безпеки, а також ядерне роззброєння і нерозповсюдження.

Пізніше цього дня члени кабінетів міністрів Японії та Німеччини приєдналися до своїх лідерів, щоб провести першу зустріч на рівні кабінетів міністрів двох країн.

Міністри домовилися розвивати співпрацю в галузі економічної безпеки. Вони обговорили, як побудувати міцні ланцюжки поставок мінеральних ресурсів і напівпровідників, захист ключових інфраструктур, заходи проти кібератак, а також захист і навчання новим технологіям.

Після переговорів Кісіда заявив журналістам, що Японія і Німеччина будуть і надалі нарощувати співробітництво для підтримання і зміцнення вільного і відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві закону.

Кісіда завершив переговори один на один з усіма іншими лідерами Великої сімки напередодні саміту в Хіросімі, який має відбутися 19-21 травня.