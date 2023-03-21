Березень, 21 в 21:20

Від моменту повномасштабного вторгнення Китай відправив до Росії безпілотників на понад $12 млн, що свідчить про тиху співпрацю між двома країнами.

Про це пише The New York Times.

Згідно з офіційними даними російської митниці, за останній рік Китай продав РФ безпілотники та запчастини до них на суму понад $12 млн.

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Видання зазначає, що невідомо, чи містять передані РФ китайські безпілотники американські технології.

Найбільше дронів РФ отримала від китайської компанії DJI, яка є одним з найвідоміших у світі виробником безпілотників. Продукти DJI надходили до країни-агресора через дрібних посередників та експортерів.

– Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною більшого потоку технологій через неофіційні канали та інші дружні до Росії країни, такі, як Казахстан, Пакистан і Білорусь, – зазначають у статті.

В NYT нагадали, що США запровадили санкції проти китайських компанії, які постачають РФ дрони чи обходять експортний контроль.

Проте, за даними видання, зусилля ізолювати Росію від технологій, ускладнюються домінуванням Китаю в глобальному ланцюжку постачання електроніки.

Загалом майже 70 китайських компаній продали в Росію 26 різних марок китайських безпілотників за останній рік.

Другим за величиною брендом був Autel, який продав дронів майже на $2 млн, остання партія була відвантажена в лютому 2023 року.