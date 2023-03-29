Март, 29 в 18:40

Российские власти мобилизовали на полномасштабную войну против Украины более 500 тыс. человек.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на своего экономического специалиста по России Александра Исакова.

Издание указывает, что стремление президента России Владимира Путина расширить свои вооруженные силы усугубила нехватку рабочей силы внутри государтсва-террориста, поскольку война против Украины привлекает сотни тысяч российских работников из различных секторов экономики в армию.

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По оценкам Bloomberg Economics, данные Федеральной службы статистики РФ свидетельствуют о чистом увеличении численности Вооруженных сил в прошлом году примерно на 400 тыс. человек на фоне уже рекордно низкой безработицы, после того как Путин приказал призвать еще 300 тыс. резервистов в рамках первой волны мобилизации.

Общее число призванных на службу, вероятно, превысило полмиллиона человек, считает экономист Александр Исаков.

— Это связано с тем, что данные не учитывают новые наборы для заполнения пробелов, оставшихся после увольнения военнослужащих с начала вторжения, и не учитывают набор в частные военные компании, такие, как группа Вагнера, — пишет издание.

Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что Кремль стремится привлечь в этом году еще 400 тыс. контрактников для участия в войне против Украины, поскольку Путин готовится к длительной борьбе. Путин утвердил цель увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек с 1,15 миллиона, что может длиться до 2026 года.

— Сотни тысяч россиян призывного возраста также покинули страну после того, как Путин объявил о мобилизации в сентябре 2022 года, что усугубляет демографический спад, согласно которому трудоспособное население может сократиться на 6,5% в течение следующего десятилетия, — пишет издание.

Кроме того, госбанк России предупредил в декабре, что “возможности расширения производства в российской экономике в значительной степени ограничены условиями рынка труда”.

Ранее Путин призвал министров сосредоточиться на повышении производительности труда во время заседания правительства РФ, предупредив, что производство в России остается слабым и ниже уровня прошлого года. Низкий уровень безработицы “не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены”, сказал он.

Российский президент признал, что “есть вопросы по качеству рабочих мест”, а также то, что “в некоторых регионах и населенных пунктах уровень безработицы все еще значительно выше, чем в среднем по стране”. На предприятиях, где снизился объем производства, рабочие не работают в полную силу, сказал он.

Около трети секторов экономики, отслеживаемых статистической службой, показали снижение занятости в прошлом году, но призыв в армию почти полностью компенсировал негативное влияние на общее число, пишет Bloomberg. Более того, призыв в армию и набор контрактников, усугубленный оттоком россиян из страны, привел к сокращению мужского трудового резерва и дефициту во многих отраслях.

Если во время трех последних рецессий в России безработица увеличивалась в среднем на 2,4 процентного пункта, то в 2022 году она достигла минимума и продолжает снижаться, по словам Исакова.

— Этому есть три причины. Во-первых, резкое увеличение государственных расходов в прошлом году привело к расширению большинства секторов до предела их возможностей — заметный рост в оборонной промышленности, строительстве — все это примеры стимулирования государственных расходов. Во-вторых, потери занятости в высокоциклических секторах, таких, как розничная торговля, были в значительной степени компенсированы ростом занятости в военном и государственном секторах. В-третьих, резкое сокращение импорта, особенно на начальных этапах кризиса, означало, что норма прибыли отечественных производителей увеличилась, а стимулы к сохранению персонала остались на месте, — заявил экономист Bloomberg по России Александр Исаков.

Наталья Данина, руководитель аналитического отдела российской рекрутинговой компании HeadHunter, сообщила, что ежемесячный рост числа вакансий превысил рост числа резюме, полученных ею в феврале, впервые за последние 12 месяцев. Показатели предложения труда, возможно, возвращаются к уровню, наблюдавшемуся после пандемии Covid-19 в России в 2021 году, “когда дефицит кадров был в полной силе”, сказала она.