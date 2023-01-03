Будет полная мобилизация, а у нас кроме лопаты ничего нет – перехват ГУР

Январь, 03 в 20:19

В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российский военнослужащий рассказывает своему другу о “гениальных” планах командования и полной неукомплектованности личного состава.

В начале опубликованного разговора россияне делятся слухами, что в РФ ожидается всеобщая мобилизация.

Российский оккупант сетует, что в их армии через неделю после ранения снова отправляют на передовую.

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— Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем, — рассказывает он о приказах командования оккупантов.

По его словам, один из генералов не ожидал, что на одной из позиций стоят новомобилизованные и думал, что это контрактники. Также рассказывает, что должны были быть фоторемни, ПВО и т.д., но “кроме лопаты ничего нет”.

Оккупант рассказывает, что валовский взвод из восьми человек расположен к украинским позициям ближе всех, но в нем нет снайперов. Он говорит, что подготовлено только 30 человек в роте, остальные — пьют.

— Рота одна готова – 30 человек. А остальные – ни***. Бухают, местные их там потравили, – скаржився окупант.

А еще передает реакцию российского генерала на 50 солдат в батальоне оккупантов: они увидят, что мы в атаку пойдем — убегут.