Будет полная мобилизация, а у нас кроме лопаты ничего нет – перехват ГУР
В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российский военнослужащий рассказывает своему другу о “гениальных” планах командования и полной неукомплектованности личного состава.
В начале опубликованного разговора россияне делятся слухами, что в РФ ожидается всеобщая мобилизация.
Российский оккупант сетует, что в их армии через неделю после ранения снова отправляют на передовую.
— Давайте сначала окопайтесь, а потом в атаку пойдем, — рассказывает он о приказах командования оккупантов.
По его словам, один из генералов не ожидал, что на одной из позиций стоят новомобилизованные и думал, что это контрактники. Также рассказывает, что должны были быть фоторемни, ПВО и т.д., но “кроме лопаты ничего нет”.
Оккупант рассказывает, что валовский взвод из восьми человек расположен к украинским позициям ближе всех, но в нем нет снайперов. Он говорит, что подготовлено только 30 человек в роте, остальные — пьют.
— Рота одна готова – 30 человек. А остальные – ни***. Бухают, местные их там потравили, – скаржився окупант.
А еще передает реакцию российского генерала на 50 солдат в батальоне оккупантов: они увидят, что мы в атаку пойдем — убегут.