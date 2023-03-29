Березень, 29 в 18:40

Російська влада мобілізувала на повномасштабну війну проти України понад 500 тис. осіб.

Про це пише Bloomberg з посиланням на свого економічного фахівця з Росії Олександра Ісакова.

Видання вказує, що прагнення президента Росії Володимира Путіна розширити свої Збройні сили посилило брак робочої сили всередині держави-терориста, оскільки війна проти України перетягує сотні тисяч російських працівників з різних секторів економіки в армію.

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За оцінками Bloomberg Economics, дані Федеральної служби статистики РФ свідчать про чисте збільшення чисельності Збройних сил торік приблизно на 400 тис. осіб на тлі вже рекордно низького безробіття, після того, як Путін наказав призвати ще 300 тис. резервістів у межах першої хвилі мобілізації.

Загальна кількість призваних на службу, ймовірно, перевищила пів мільйона осіб, вважає економіст Олександр Ісаков.

– Це пов’язано з тим, що дані не враховують нові набори для заповнення прогалин, які залишилися після звільнення військовослужбовців від початку вторгнення, і не враховують набір у приватні військові компанії, такі, як група Вагнера, – пише видання.

Bloomberg із посиланням на свої джерела пише, що Кремль прагне залучити цього року ще 400 тис. контрактників для участі у війні проти України, оскільки Путін готується до тривалої боротьби. Путін затвердив мету збільшити чисельність Збройних сил Росії до 1,5 мільйона осіб з 1,15 мільйона, що може тривати до 2026 року.

– Сотні тисяч росіян призовного віку також покинули країну, після того як Путін оголосив про мобілізацію у вересні 2022 року, що посилює демографічний спад, згідно з яким працездатне населення може скоротитися на 6,5% протягом наступного десятиліття, – пише видання.

Крім того, держбанк Росії попередив у грудні, що “можливості розширення виробництва в російській економіці значною мірою обмежені умовами ринку праці”.

Раніше Путін закликав міністрів зосередитися на підвищенні продуктивності праці під час засідання уряду РФ, попередивши, що виробництво в Росії залишається слабким і нижчим від рівня минулого року. Низький рівень безробіття “не означає, що всі проблеми на ринку праці вже вирішено”, сказав він.

Російський президент визнав, що “є питання щодо якості робочих місць”, а також те, що “в деяких регіонах і населених пунктах рівень безробіття все ще значно вищий, ніж у середньому по країні”. На підприємствах, де знизився обсяг виробництва, робітники не працюють на повну силу, сказав він.

Близько третини секторів економіки, що відстежуються статистичною службою, показали зниження зайнятості торік, але призов до армії майже повністю компенсував негативний вплив на загальну кількість, пише Bloomberg. Ба більше, призов до армії і набір контрактників, посилений відтоком росіян із країни, призвів до скорочення чоловічого трудового резерву і дефіциту в багатьох галузях.

Якщо під час трьох останніх рецесій у Росії безробіття зростало в середньому на 2,4 відсоткового пункта, то 2022 року воно досягло мінімуму і продовжує знижуватися, за словами Ісакова.

– Цьому є три причини. По-перше, різке збільшення державних видатків торік призвело до розширення більшості секторів до межі їхніх можливостей – помітне зростання в оборонній промисловості, будівництві – усе це приклади стимулювання державних видатків. По-друге, втрати зайнятості у високоциклічних секторах, таких, як роздрібна торгівля, були значною мірою компенсовані зростанням зайнятості у військовому та державному секторах. По-третє, різке скорочення імпорту, особливо на початкових етапах кризи, означало, що норма прибутку вітчизняних виробників збільшилася, а стимули до збереження персоналу залишилися на місці, – заявив економіст Bloomberg щодо Росії Олександр Ісаков.

Наталя Даніна, керівниця аналітичного відділу російської рекрутингової компанії HeadHunter, повідомила: щомісячне зростання кількості вакансій перевищило зростання кількості резюме, отриманих нею в лютому, вперше за останні 12 місяців. Показники пропозиції праці, можливо, повертаються до рівня, що спостерігався після пандемії Covid-19 у Росії у 2021 році, “коли дефіцит кадрів був на повну силу”, сказала вона.