Березень, 30 в 18:19

Українська розвідка поки що не спостерігає розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він пояснив, що заяви Кремля щодо ядерної зброї є черговим епізодом шантажу з боку РФ, давньою тактикою, яку використовував радянський режим ще за часів холодної війни.

Зараз дивляться

– Реальних дій щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі станом на цю мить не зафіксовано, – наголосив Черняк.

Що ж до тимчасово окупованого Криму, то там агресор тримає носії ядерної зброї: кораблі, підводні човни, літаки, наземні комплекси.

За словами Черняка, потенційно можливість застосувати ядерні боєголовки у росіян є. Водночас у розвідці сумніваються, що окупанти підуть на такий крок.

– Сумнівно, що агресор нею скористається, оскільки такий сценарій аж ніяк не призведе до перемоги над Україною, однак означатиме катастрофу для самої Росії, – пояснив він.

Як відомо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, до 1 липня в цій країні завершать будівництво сховища для зброї.

Заява диктатора обурила світову спільноту. Зокрема, в Євросоюзі готові запровадити нові санкції у відповідь на розміщення ядерної зброї в Білорусі.