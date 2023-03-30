Епізод шантажу: в ГУР пояснили, чи є вже російська ядерна зброя в Білорусі
Українська розвідка поки що не спостерігає розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк в інтерв’ю агентству Укрінформ.
Він пояснив, що заяви Кремля щодо ядерної зброї є черговим епізодом шантажу з боку РФ, давньою тактикою, яку використовував радянський режим ще за часів холодної війни.
– Реальних дій щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі станом на цю мить не зафіксовано, – наголосив Черняк.
Що ж до тимчасово окупованого Криму, то там агресор тримає носії ядерної зброї: кораблі, підводні човни, літаки, наземні комплекси.
За словами Черняка, потенційно можливість застосувати ядерні боєголовки у росіян є. Водночас у розвідці сумніваються, що окупанти підуть на такий крок.
– Сумнівно, що агресор нею скористається, оскільки такий сценарій аж ніяк не призведе до перемоги над Україною, однак означатиме катастрофу для самої Росії, – пояснив він.
Як відомо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін оголосив про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, до 1 липня в цій країні завершать будівництво сховища для зброї.
Заява диктатора обурила світову спільноту. Зокрема, в Євросоюзі готові запровадити нові санкції у відповідь на розміщення ядерної зброї в Білорусі.