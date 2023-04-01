Март, 31 в 22:15

Китай выступил против передачи Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами РФ.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан во время заседания Совета Безопасности ООН 31 марта, где обсуждалась тема передачи Россией оружия Беларуси.

Заместитель постпреда Китая напомнил, что ядерная война является недопустимой.

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— Мы выступаем за отмену договоренностей о ядерном обмене и выступаем за неразмещение ядерного оружия за границей, какое бы это ни было ядерное государство, — сказал он.

Гэн Шуан добавил, что официальный Пекин выступает за выведение ядерного оружия из других стран, которые не являются владельцами этого оружия.

Он напомнил, что в январе прошлого года пять лидеров ядерных стран заявили, что в ядерной войне победителей не будет.

— В контексте нынешних отношений между ядерными государствами историческое значение данного заявления становится более очевидным. Китай призывает все ядерные страны помнить об этом заявлении, выполнять его и сокращать риски ядерной войны, не допуская никакого ядерного конфликта между ядерными державами, — добавил Шуан.

При этом постпред Беларуси Валентин Рыбаков призвал, чтобы мир не вмешивался в дела между Минском и Москвой.

— Беларусь является сторонником процессов ядерного разоружения и нераспространения, стала первым государством на постсоветском пространстве, которое отказалось от ядерного оружия, — заявил он.

Рыбаков добавил, что контроль за ядерными боеприпасами и технологиями остается у России, обвинив страны НАТО в том, что они “давно имеют практику совместных ядерных миссий”.

— Не вмешивайтесь в наши внутренние дела, занимайтесь реальными проблемами прав человека и не пытайтесь рассуждать о желаниях белорусского народа, вы не имеете никакого представления об этом, — выдал Рыбаков.

Напомним, в начале заседания СБ ООН заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций по делам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что сегодня риск применения ядерного оружия выше чем на пике холодной войны.

Источник: UN Web TV