Березень, 31 в 22:15

Китай виступив проти передачі Росією ядерної зброї іншим країнам і розміщення її за межами РФ.

Про це заявив заступник постійного представника КНР Ген Шуан під час засідання Ради Безпеки ООН 31 березня, де обговорювали тему передання Росією зброї Білорусі.

Заступник постпреда Китаю нагадав, що ядерна війна є неприпустимою.

Зараз дивляться

– Ми виступаємо за скасування домовленостей про ядерний обмін і виступаємо за нерозміщення ядерної зброї за кордоном, яка б це не була ядерна держава, – сказав він.

Ген Шуан додав, що офіційний Пекін виступає за виведення ядерної зброї до інших країн, які не є власниками цієї зброї.

Він нагадав, що в січні минулого року п’ять лідерів ядерних країн заявили, що в ядерній війні переможців не буде.

– У контексті нинішніх відносин між ядерними державами історичне значення цієї заяви стає більш очевидним. Китай закликає всі ядерні країни пам’ятати про цю заяву, виконувати її і скорочувати ризики ядерної війни, не допускаючи жодного ядерного конфлікту між ядерними державами, – додав Шуан.

Проте постпред Білорусі Валентин Рибаков закликав, щоб світ не втручався у справи між Мінськом і Москвою.

– Білорусь є прихильником процесів ядерного роззброєння і нерозповсюдження, стала першою державою на пострадянському просторі, яка відмовилася від ядерної зброї, – заявив він.

Рибаков додав, що контроль за ядерними боєприпасами і технологіями залишається у Росії, звинувативши країни НАТО в тому, що вони “давно мають практику спільних ядерних місій”.

– Не втручайтеся в наші внутрішні справи, займайтеся реальними проблемами прав людини і не намагайтеся розмірковувати про бажання білоруського народу, ви не маєте жодного уявлення про це, – видав Рибаков.

Нагадаємо, на початку засідання РБ ООН заступник генсекретаря Організації Об’єднаних Націй у справах роззброєння Ідзумі Накаміцу заявила, що сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку холодної війни.

Джерело: UN Web TV