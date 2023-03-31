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Факты / Світ

В Польше призывают граждан покинуть Россию после задержания журналиста WSJ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Польша
Фото: Dreamstime

В Польше рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Лукаш Ясина в Twitter.

– Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича, – написал Ясина.

Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором есть призыв отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ — советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.

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Напомним, что у в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

При этом издание решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения Эвана Гершковича.

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