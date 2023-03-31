В Польше призывают граждан покинуть Россию после задержания журналиста WSJ
В Польше рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Лукаш Ясина в Twitter.
– Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича, – написал Ясина.
Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором есть призыв отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ — советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.
Напомним, что у в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
При этом издание решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения Эвана Гершковича.