У Польщі закликають громадян залишити Росію після затримання журналіста WSJ

Березень, 31 в 14:15

У Польщі рекомендують своїм громадянам покинути територію Росії після арешту кореспондента Wall Street Journal Евана Гершковича.

Про це повідомив прессекретар міністра закордонних справ Польщі Лукаш Ясина у Twitter.

– Це особливо важливо у контексті інформації про арешт Евана Гершковича, – написав Ясіна.

Під цим постом він розмістив заяву МЗС, в якій є заклик відмовитись від поїздок до Росії, а тим громадянам Польщі, які вже перебувають на території РФ – покинути країну комерційними й приватними засобами.

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Нагадаємо, що у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Його звинувачують у нібито шпигунстві в інтересах американського уряду.

Натомість видання рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення Евана Гершковича.