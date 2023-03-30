РФ хочет использовать Молдову в войне против Украины, как это происходит с Беларусью — Санду

Март, 30 в 15:07

Россия пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает Vocea Basarabiei.

— Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью, — сказала она.

Санду напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

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— Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, которая работает на благо граждан и поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство, — добавила она.

Глава государства утверждает, что Российская Федерация не прекратит попытки дестабилизировать Молдову.