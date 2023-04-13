Польща має намір виготовляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams – Моравецький

Польща прагне стати сервісним центром для американських танків Abrams у Європі, а також виготовляти для цих танків снаряди зі збідненим ураном.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США, пише Reuters.

– Я хочу, щоб у Польщі був сервісний центр для танків Abrams для всієї Європи, для підтримки їхньої бойової готовності. Це можливо, я веду переговори з цього приводу, – заявив він.

Він додав, що Варшава також має намір, щоб виробництво сердечників боєприпасів зі збідненого урану для для цих танків також було розташоване в Польщі.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що США планують здійснювати додаткові постачання озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.

Джерело : Reuters

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