Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Польща має намір виготовляти снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams – Моравецький
Польща прагне стати сервісним центром для американських танків Abrams у Європі, а також виготовляти для цих танків снаряди зі збідненим ураном.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США, пише Reuters.
– Я хочу, щоб у Польщі був сервісний центр для танків Abrams для всієї Європи, для підтримки їхньої бойової готовності. Це можливо, я веду переговори з цього приводу, – заявив він.
Він додав, що Варшава також має намір, щоб виробництво сердечників боєприпасів зі збідненого урану для для цих танків також було розташоване в Польщі.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що США планують здійснювати додаткові постачання озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.
Джерело: Reuters
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