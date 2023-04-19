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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Задержать и доставить в суд: в Еврокомиссии призвали страны выполнить ордер на арест Путина

віцепрезидент Європейської Комісії Вера Юрова
Фото: УНИАН

Все страны-участницы Международного уголовного суда должны выполнять ордер на арест Владимира Путина, который был выдан в связи с действиями президента РФ и его уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой по организации насильственной депортации украинских детей.

Об этом 19 апреля в Страсбурге заявила вице-президент Европейской Комиссии Вера Юрова, во время пленарного заседания Европарламента, относительно насильственной депортации украинских детей и выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.

– Большинство действий по депортации или насильственному вывозу детей из Украины были осуществлены в контексте акта агрессии российских военных сил против суверенитета и территориальной целостности Украины, который начался еще в 2014 году.

На основе ордера на арест, МУС может передавать требование об аресте и выдаче в любое государство или территории, где указанные лица могут быть найдены, и требовать сотрудничества со стороны этих стран по аресту и выдаче подозреваемых, – отметила представительница Европейской Комиссии.

Напомним, 17 марта, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

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Источник: Укринформ
Еврокомиссия, Владимир Путин, Міжнародний кримінальний суд, МКС
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