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Валентина Чорна, редактор ленты

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера
Фото: Depositphotos

В четверг, 13 апреля, Европейский Союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Об этом говорится в документе, который обнародовали на официальном сайте ЕС.

— ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в документе.

Кроме этого, в санкционный сайт попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

— РИА ФАН входит в состав медиагруппы Патриот, российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, — говорится в документе.

Напомним, что в конце января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Это позволило Вашингтону расширить санкции против ее наемников.

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Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

Європейський Союз, ЧВК Вагнера, санкції
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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