Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера
В четверг, 13 апреля, Европейский Союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Об этом говорится в документе, который обнародовали на официальном сайте ЕС.
— ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в документе.
Кроме этого, в санкционный сайт попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.
— РИА ФАН входит в состав медиагруппы Патриот, российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, — говорится в документе.
Напомним, что в конце января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Это позволило Вашингтону расширить санкции против ее наемников.
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина