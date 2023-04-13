В четверг, 13 апреля, Европейский Союз ввел санкции против частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Об этом говорится в документе, который обнародовали на официальном сайте ЕС.

— ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в документе.

Кроме этого, в санкционный сайт попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Вагнера Евгению Пригожину.

— РИА ФАН входит в состав медиагруппы Патриот, российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, — говорится в документе.

Напомним, что в конце января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Это позволило Вашингтону расширить санкции против ее наемников.

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