Случайная бомбардировка российского города военными летчикам РФ демонстрирует относительную некомпетентность некоторых российских пилотов.

Об этом заявил военный аналитик Sky News, вице-маршал авиации Великой Британии в отставке Шон Белл.

— Главный вопрос — как это произошло? По первоначальным сообщениям русских, пилот сбросил оружие… Как бывший летчик-истребитель, я знаю, что у вас есть возможность сбрасывать запасы оружия, но когда они покидают самолет, они остаются в невооруженном состоянии и не могут взорваться. Эти взорвались, — сказал вице-маршал Британии.

Военный аналитик и бывший пилот говорит, что на расстоянии 30 миль (около 48 км) от вражеской территории для пилота “кажется маловероятным неправильно определил цель”.

— Более вероятным кажется то, что пилот проводил тренировку, привыкал к переключениям и отрабатывал атаки и по неосторожности выпустил бомбу, — считает Шон Белл.

Он добавил, что российский Су-40 — очень способный самолет, но это “очень постыдный инцидент, который также подчеркивает относительную некомпетентность некоторых пилотов российских ВВС”.

Вечером 20 апреля стало известно, что в Белгороде прогремел мощный взрыв, после чего на одной из улиц города образовалась большая воронка с радиусом в 20 м.

Позднее Минобороны России признало, что причиной инцидента стал “внештатный сход авиационного боеприпаса” российского самолета Су-34, который пролетал над Белгородом. В этом контексте непонятно, почему Шон Белл упомянул именно самолет Су-40.

Уже 21 апреля появились видео, где видно, как происходит взрыв вблизи центра Белгорода, вызванный “сходом авиационного боеприпаса” с самолета РФ.

Примечательно, что перед тем, как снаряд взорвался, пророссийские военные обозреватели писали, что на взлет с территории РФ пошли самолеты, которые несли авиационную бомбу ФАБ-1500.

Фото: Жесть Белгород

Источник : Sky News

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