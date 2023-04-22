Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
В Польше мужчина с ножом напал на украинок. Одна погибла, двое в больнице
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии

Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии

Случайная бомбардировка российского города военными летчикам РФ демонстрирует относительную некомпетентность некоторых российских пилотов.

Об этом заявил военный аналитик Sky News, вице-маршал авиации Великой Британии в отставке Шон Белл.

— Главный вопрос — как это произошло? По первоначальным сообщениям русских, пилот сбросил оружие… Как бывший летчик-истребитель, я знаю, что у вас есть возможность сбрасывать запасы оружия, но когда они покидают самолет, они остаются в невооруженном состоянии и не могут взорваться. Эти взорвались, — сказал вице-маршал Британии.

Военный аналитик и бывший пилот говорит, что на расстоянии 30 миль (около 48 км) от вражеской территории для пилота “кажется маловероятным неправильно определил цель”.

— Более вероятным кажется то, что пилот проводил тренировку, привыкал к переключениям и отрабатывал атаки и по неосторожности выпустил бомбу, — считает Шон Белл.

Он добавил, что российский Су-40 — очень способный самолет, но это “очень постыдный инцидент, который также подчеркивает относительную некомпетентность некоторых пилотов российских ВВС”.

Вечером 20 апреля стало известно, что в Белгороде прогремел мощный взрыв, после чего на одной из улиц города образовалась большая воронка с радиусом в 20 м.

Позднее Минобороны России признало, что причиной инцидента стал “внештатный сход авиационного боеприпаса” российского самолета Су-34, который пролетал над Белгородом. В этом контексте непонятно, почему Шон Белл упомянул именно самолет Су-40.

Уже 21 апреля появились видео, где видно, как происходит взрыв вблизи центра Белгорода, вызванный “сходом авиационного боеприпаса” с самолета РФ.

Примечательно, что перед тем, как снаряд взорвался, пророссийские военные обозреватели писали, что на взлет с территории РФ пошли самолеты, которые несли авиационную бомбу ФАБ-1500.

ФотоЖесть Белгород

Источник: Sky News
авіація, авіація РФ, Белгород, Великобритания, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Чехия полностью избавилась от зависимости от российского газа
Газ
Здоровых сил не осталось: Полозов рассказал, почему России нужно внешнее администрирование
Кремль Москва
Кремль пытается создать в Германии “антивоенную” коалицию — WP
Бранденбурзькі ворота
Британия ввела дополнительные санкции против РФ из-за приговора Кара-Мурзе
санкції проти Росії
Вице-премьер Британии Рааб подал в отставку из-за обвинений в травле
Домінік Рааб
Видео
Три снаряда в цель: как бойцы на Бахмутском направлении уничтожают врагов

Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. А

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.04.2023)
Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.04.2023)
Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.04.2023)
Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (21.04.2023)
Бомбардировка Белгорода показывает некомпетентность летчиков РФ — экс-вице-маршал авиации Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь