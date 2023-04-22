Випадкове бомбардування російського міста військовими льотчиками РФ демонструє відносну некомпетентність деяких російських пілотів.

Про це заявив військовий аналітик Sky News, віце-маршал авіації Великої Британії у відставці Шон Белл.

– Головне питання – як це сталося? За первинними повідомленнями росіян, пілот скинув зброю… Як колишній льотчик-винищувач, я знаю, що у вас є можливість скидати запаси зброї, але коли вони залишають літак, вони залишаються в неозброєному стані і не можуть вибухнути. Ці вибухнули, – сказав віце-маршал Британії.

Військовий аналітик і колишній пілот каже, що на відстані 30 миль (близько 48 км) від ворожої території для пілота “видається малоймовірним, що він неправильно визначив ціль”.

– Ймовірнішим видається те, що пілот проводив тренування, звикав до перемикань і відпрацьовував атаки та з необережності випустив бомбу, – вважає Шон Белл.

Він додав, що російський Су-40 – дуже здібний літак, але це “дуже ганебний інцидент, який також підкреслює відносну некомпетентність деяких пілотів російських ВПС”.

Увечері 20 квітня стало відомо, що в Бєлгороді прогримів потужний вибух, після чого на одній із вулиць міста утворилася велика вирва з радіусом у 20 м.

Пізніше Міноборони Росії визнало, що причиною інциденту стало “позаштатне сходження авіаційного боєприпасу” російського літака Су-34, який пролітав над Бєлгородом. У цьому контексті незрозуміло, чому Шон Белл згадав саме літак Су-40.

Уже 21 квітня з’явилися відео, де видно, як відбувається вибух поблизу центру Бєлгорода, спричинений “сходом авіаційного боєприпасу” з літака РФ.

Примітно, що перед тим, як снаряд вибухнув, проросійські військові оглядачі писали, що на зліт з території РФ пішли літаки, які несли авіаційну бомбу ФАБ-1500.

Фото: Жесть Белгород

Джерело : Sky News

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