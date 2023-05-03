В лесу под польским городом Быдгощ был найден военный объект, который, вероятно, может быть обломком российской ракеты.

Как пишет польский портал Onet, на данный момент дело расследуется прокуратурой, экспертами и профильными службами.

В пятницу генерал Томаш Пиотровский, оперативный командующий Вооруженными силами Польши, выступил по этому делу. Не говоря прямо, он связал находку с войной в Украине.

В интернете также появились фотографии фрагментов находки из леса под Быдгощем. По оценкам экспертов, это могут быть останки российской стратегической крылатой ракеты Х-55.

— Недалеко от города Замостье, в 15 км от Быдгоща, мужчина на лошади находит в лесу предмет, похожий на военную ракету или беспилотник. Он сообщает об этом в полицию. Полиция прибывает на место происшествия только в понедельник, — пишет издание.

Уже во вторник, 25 апреля, на место происшествия прибывает армия, в том числе солдаты военной полиции. Они дважды оцепляют территорию вокруг загадочной находки. По информации издания, военные на тот момент еще не знают, что именно было обнаружено в лесу под Быдгощем.

— Пока нет никаких сообщений, — сначала информировал источник издания.

Изначально армия подозревала, что обнаруженный в лесу предмет был ракетой времен Второй мировой войны или периода, когда советские войска находились на территории Польши.

Однако в среду стало ясно, что дело гораздо серьезнее.

— Скорее всего, в лесу под Быдгощем была найдена российская ракета, выпущенная с их самолета из Беларуси. У нас пока нет стопроцентного подтверждения этому, но есть много признаков того, что речь идет о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад. В то время радары нашего Центра воздушных операций отслеживали полет этой ракеты, но в какой-то момент они ее потеряли, — сообщил анонимный информатор Onet, который является высокопоставленным офицером польской армии.

Официально ни одно учреждение не подтверждает эту информацию.

В четверг утром министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Жиобро опубликовал коммюнике в Twitter. Согласно документу, вблизи Быдгоща упал “военный объект” и военная прокуратура начала расследование по данному факту.

Позднее реагирует и Министерство обороны Польши, публикуя в Twitter:

— Обломки неопознанного военного объекта были найдены в окрестностях города Замостье примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки исследуют сотрудники полиции, военной полиции и саперы, — говорилось в сообщении.

Собеседники Onet, связанные с армией, не хотели делиться информацией.

— Даже если бы я знал, я все равно не могу ничего сказать. Дело деликатное, с самыми высокими оговорками, — сказал один из высокопоставленных военных.

Другой офицер, которого издание спросило о российской ракете, реагирует аналогично:

— Я не могу ничего сказать. Дело достаточно серьезное и может иметь международные последствия.

В медийном пространстве, однако, появились сообщения о том, что объект, найденный возле Быдгоща, является беспилотником или ракетой, принадлежащей польским или союзным военным.

— Эта гипотеза также рассматривалась, но была быстро проверена и отпала, — сказал информатор Onet.

Генерал Томаш Пиотровский, оперативный командующий генералитетом Вооруженных сил, позднее провел пресс-конференцию.

— Благодаря тому, что мы внимательно следим за происходящим в воздушном пространстве Польши, возникли некоторые гипотезы, и у нас есть некоторые нити, которые могут быть связаны с инцидентом в Замостье под Быдгощем, — сказал генерал.

Он не уточнил, о каких гипотезах идет речь. Впрочем, по его словам, это связано с массированным ракетным обстрелом Россией Украины, который произошел попсреди декабря 2022 года.

— Вполне вероятно, что находки на земле могут быть связаны с тем, что происходило в воздушном пространстве, — сказал генерал.

Он подчеркнул, что российско-украинская война привела к тому, что польские Вооруженные силы взаимодействуют с американскими, британскими, немецкими и канадскими силами, и благодаря этому они создали систему хорошо функционирующих инструментов для предупреждения о том, что происходит на сухопутной границе и в воздушном пространстве.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий также затронул эту тему, связав случай с находкой под Быдгощем с 16 декабря прошлого года.

— Во время этого инцидента самолеты F-35 и наши собственные самолеты были подняты нужным образом, чтобы проследить траекторию этого оборудования, этой ракеты, которая находилась над территорией Республики Польша, — сказал премьер-министр Польши.

После этих заявлений Onet удалось связаться с высокопоставленным министерским чиновником, который на вопрос, был ли этот военный объект ракетой РФ ответил:

— Да. Скорее всего, это российская ракета. На данный момент это самая серьезная гипотеза, которую рассматривают следователи, занимающиеся расследованием инцидента, — говорит он.

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Jak? Ano Rosjanie w Grudniu strzelali na Ukrainę serią Ch-555 z zdemontowaną głowica atomową i wsadzonymi zamiast niej makietami gabarytowo — masowymi. Poresursowych rakiet użyto jako “wabi” na UA OPLkę ponieważ z racji usterkowości były one do niczego jako cruise pic.twitter.com/VBL76PMY6G — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 29, 2023

Позже в сети также появилось несколько фотографий фрагментов находки из леса под Быдгощем. По ним эксперты предположили, что это могут быть части российской стратегической крылатой ракеты Х-55. Ракета этого типа имеет длину более 6 м, диаметр 0,5 м и, в зависимости от варианта, весит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. кг. После запуска эта ракета летит на дозвуковой скорости на небольшой высоте (около 100 м), что затрудняет ее обнаружение радарами противника. Дальность действия ракеты Х-55 составляет примерно 2,5 тыс. км.

15 ноября 2022 года во время массированного удара РФ по территории Украины две ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

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