У лісі під польським містом Бидгощ було знайдено військовий об’єкт, який, імовірно, може бути уламком російської ракети.

Як пише польський портал Onet, наразі справу розслідує прокуратура, експерти та профільні служби.

У п’ятницю генерал Томаш Піотровський, оперативний командувач Збройних сил Польщі, виступив у цій справі. Не говорячи прямо, він пов’язав знахідку з війною в Україні.

В інтернеті також з’явилися фотографії фрагментів знахідки з лісу під Бидгощем. За оцінками експертів, це можуть бути рештки російської стратегічної крилатої ракети Х-55.

– Неподалік міста Замостя, за 15 км від Бидгоща, чоловік на коні знаходить у лісі предмет, схожий на військову ракету або безпілотник. Він повідомляє про це в поліцію. Поліція прибуває на місце події тільки в понеділок, – пише видання.

Уже у вівторок, 25 квітня, на місце події прибуває армія, зокрема солдати військової поліції. Вони двічі оточують територію навколо загадкової знахідки. За інформацією видання, військові на той момент ще не знають, що саме було виявлено в лісі під Бидгощем.

– Поки що немає жодних повідомлень, – спочатку інформує джерело видання.

Спершу армія підозрювала, що виявлений у лісі предмет був ракетою часів Другої світової війни або періоду, коли радянські війська перебували на території Польщі.

Однак у середу стало зрозуміло, що справа набагато серйозніша.

– Найімовірніше, в лісі під Бидгощем було знайдено російську ракету, випущену з їхнього літака з Білорусі. У нас поки що немає стовідсоткового підтвердження цьому, але є багато ознак того, що йдеться про ситуацію, яка сталася кілька місяців тому. На той час радари нашого Центру повітряних операцій відстежували політ цієї ракети, але в якийсь момент вони її втратили, – повідомив анонімний інформатор Onet, який є високопоставленим офіцером польської армії.

Офіційно жодна установа не підтверджує цю інформацію.

У четвер вранці міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Жиобро опублікував комюніке у Twitter. Згідно з документом, поблизу Бидгоща впав “військовий об’єкт” і військова прокуратура почала розслідування за цим фактом.

Пізніше реагує і Міністерство оборони Польщі, публікуючи в Twitter:

– Уламки непізнаного військового об’єкта було знайдено в околицях міста Замостя приблизно за 15 км від Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці жителів. Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військової поліції та сапери, – йшлося у повідомленні.

Співрозмовники Onet, пов’язані з армією, не хотіли ділитися інформацією.

– Навіть якби я знав, я все одно не можу нічого сказати. Справа делікатна, з найвищими застереженнями, – сказав один із високопоставлених військових.

Інший офіцер, якого видання запитало про російську ракету, реагує аналогічно:

– Я не можу нічого сказати. Справа досить серйозна та може мати міжнародні наслідки.

У медійному просторі, однак, з’явилися повідомлення про те, що об’єкт, знайдений біля Бидгоща, є безпілотником або ракетою, яка належить польським чи союзним військовим.

– Ця гіпотеза також розглядалася, але була швидко перевірена й відпала, – сказав інформатор Onet.

Генерал Томаш Піотровський, оперативний командувач генералітету Збройних сил, пізніше провів прес-конференцію.

– Завдяки тому, що ми уважно стежимо за тим, що відбувається в повітряному просторі Польщі, виникли деякі гіпотези, і в нас є певні нитки, які можуть бути пов’язані з інцидентом у Замості під Бидгощем, – сказав генерал.

Він не уточнив, про які гіпотези йдеться. Утім, за його словами, це пов’язано з масованим ракетним обстрілом Росією України, що стався у середу грудня 2022 року.

– Цілком імовірно, що знахідки на землі можуть бути пов’язані з тим, що відбувалося в повітряному просторі, – сказав генерал.

Він наголосив, що російсько-українська війна призвела до того, що польські Збройні сили взаємодіють з американськими, британськими, німецькими та канадськими силами, і завдяки цьому вони створили систему інструментів, які добре функціонують, для попередження того, що відбувається на сухопутному кордоні та в повітряному просторі.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький також торкнувся цієї теми, пов’язавши випадок зі знахідкою під Бидгощем з 16 грудня минулого року.

– Під час цього інциденту літаки F-35 і наші власні літаки були підняті в потрібний спосіб, щоб простежити траєкторію цього обладнання, цієї ракети, яка перебувала над територією Республіки Польща, – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Після цих заяв Onet вдалося зв’язатися з високопоставленим міністерським чиновником, який на питання, чи був цей військовий об’єкт ракетою РФ, відповів:

– Так. Найімовірніше, це російська ракета. Наразі це найсерйозніша гіпотеза, яку розглядають слідчі, що займаються розслідуванням інциденту, – каже він.

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Jak? Ano Rosjanie w Grudniu strzelali na Ukrainę serią Ch-555 z zdemontowaną głowica atomową i wsadzonymi zamiast niej makietami gabarytowo – masowymi. Poresursowych rakiet użyto jako “wabi” na UA OPLkę ponieważ z racji usterkowości były one do niczego jako cruise pic.twitter.com/VBL76PMY6G — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 29, 2023

Пізніше в мережі також з’явилося кілька фотографій фрагментів знахідки з лісу під Бидгощем. За ними експерти припустили, що це можуть бути частини російської стратегічної крилатої ракети Х-55. Ракета цього типу має довжину понад 6 м, діаметр 0,5 м і, залежно від варіанту, важить від 1,6 тис. до 2,4 тис. кг. Після запуску ця ракета летить на дозвуковій швидкості на невеликій висоті (близько 100 м), що ускладнює її виявлення радарами противника. Дальність дії ракети Х-55 становить приблизно 2,5 тис. км.

Нагадаємо, 15 листопада 2022 року, під час чергової російської масованої атаки по містах України, дві ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

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