Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл

Пізно ввечері у вівторок, 2 травня, Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази. Це сталося у відповідь на випущені палестинцями ракети після смерті голодувальника, який помер в ізраїльській в’язниці.

Про це пише CNN.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що десятки ракет були випущені з Гази у вівторок.

У відповідь на обстріл ЦАХАЛ заявив, що його винищувачі завдали ударів по військовому посту, складу зброї, заводу з виробництва зброї і тренувальному центру, що належать ісламістському угрупуванню ХАМАС, а також по цементному заводу, який використовується угрупованням для підтримки своєї інфраструктури.

Обстріли сталися після того, як відомий палестинський в’язень і колишній речник Ісламського джихаду Хадер Аднан помер в ізраїльській в’язниці після 87-денного голодування.

45-річний Аднан голодував із моменту свого арешту, 5 лютого, та був знайдений мертвим у своїй камері у вівторок, згідно з повідомленням ізраїльської тюремної служби.

7 квітня Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах ХАМАСу у відповідь на найбільшу ракетну атаку за 17 років.

Джерело : CNN

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