Российские власти более 12 часов не могли определиться, как реагировать на взрыв беспилотника над Кремлем, и только потом опубликовали видео.

Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку сказал исполнительный директор украинского Института будущего Вадим Денисенко в рамках эфира национального телемарафона Единые новости.

— В два часа ночи был взрыв, а появилась информация только через полсуток. То есть, судя по всему, в Кремле достаточно долго думали, обнародовать эту информацию или нет. Почему они приняли решение обнародовать. Они понимали, что информация все равно появится в Telegram-каналах, или видео, что что-то взрывалось над Кремлем, то Кремлю будет гораздо труднее что-то объяснять, — сказал он.

По словам Денисенко, единственная версия, которая остается более-менее логичной, — это драки между башнями Кремля, а именно речь идет о главе Генштаба ВС РФ Валерии Герасимове, министре обороны Сергее Шойгу.

— Если беспилотник проходит через частокол из Панцирей (современная российская система ПВО, — Ред.), которые стоят на крышах в центре Москвы, и взрывается над флагом РФ, то эту пощечину можно сравнивать с пилотом Руста в 1989 году (тогда немецкий летчик Матиас Руст приземлился на Красной площади в Москве и остался незамеченным системами ПВО СССР, — Ред.), — сказал Денисенко.

Эксперт напомнил, что на территории Красной площади уже несколько дней продолжается карантин, туда не могут пройти люди из-за подготовки к празднованию Дня победы 9 мая.

— Единственное, что мы можем прогнозировать, это то, что идет война за смену военного руководства Российской Федерации. На самом деле Путин будет вынужден реагировать на это, поскольку парад принимает Герасимов, — сказал он.

По мнению Денисенко, вся Россия ждет сегодня или завтра заявление президента РФ Владимира Путина относительно взрыва над Кремлем.

— Если дольше задержалась пауза, то вероятность того, что они просто замалчивают эту историю, будет увеличиваться. У них есть день или два, чтобы сделать заявление от Путина, — сказал он.

В то же время, Вадим Денисенко говорит, что Россия сразу не сможет выпустить ответ по центру Киева, поскольку им надо подготовиться.

— В последующие дни особенно опасны воздушные тревоги, поэтому относиться к этому надо особенно серьезно, — резюмировал он.

Напомним, в ночь на 3 мая неизвестные дроны атаковали Кремль.

Со стороны России сразу появилась реакция с обвинением Украины в покушении на убийство Путина.

Украинская сторона назвала атаку дронов по Москве очередной провокацией РФ, чтобы создать себе новый повод для массированного обстрела Украины.

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