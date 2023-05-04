Влада РФ думала 12 годин, чи оприлюднювати інформацію про вибух над Кремлем – Денисенко
Російська влада понад 12 годин не могла визначитись, як реагувати на вибух безпілотника над Кремлем, і тільки потім опублікувала відео.
Про це ведучому ICTV Вадиму Карп’яку сказав виконавчий директор українського Інституту майбутнього Вадим Денисенко в рамках ефіру національного телемарафону Єдині новини.
– О другій ночі був вибух, а з’явилась інформація тільки через пів доби. Тобто, судячи з усього, в Кремлі достатньо довго думали, чи оприлюднювати цю інформацію, чи ні. Чому вони прийняли рішення оприлюднювати. Вони розуміли, що інформація все одно з’явиться в Telegram-каналах, або відео, що щось вибухало над Кремлем, то Кремлю буде набагато тяжче щось пояснювати, – сказав він.
За словами Денисенка, єдина версія, яка залишається більш-менш логічною, – це бійки між вежами Кремля, а саме йдеться про очільника Генштабу ВС РФ Валерія Герасимова, міністра оборони Сергія Шойгу.
– Якщо безпілотник проходить через частокіл з Панцирів (сучасна російська система ППО, – Ред.), які стоять на дахах в центрі Москви, і вибухає над прапором РФ, то цей ляпас можна порівнювати з пілотом Руста у 1989 році (тоді німецький льотчик Матіас Руст приземлився на Червоній площі в Москві і залишився непоміченим системами ППО СРСР, – Ред.), – сказав Денисенко.
Експерт нагадав, що на території Червоної площі вже кілька днів триває карантин, туди не можуть пройти люди через підготовку до святкування Дня перемоги 9 травня.
– Єдине, що ми можемо прогнозувати, це те, що йде війна за зміну воєнного керівництва Російської Федерації. Насправді Путін буде змушений реагувати на це, оскільки парад приймає Герасимов, – сказав він.
На думку Денисенка, вся Росія чекає сьогодні або завтра заяву президента РФ Володимира Путіна щодо вибуху над Кремлем.
– Якщо довше затрималась пауза, то вірогідність того, що вони просто замовчують цю історію, буде збільшуватись. В них є день або два, щоб зробити заяву від Путіна, – сказав він.
Водночас, Вадим Денисенко каже, що Росія одразу не зможе випустити відповідь по центру Києва, оскільки їм треба підготуватись.
– В наступні дні особливо небезпечними є повітряні тривоги, тому ставитись до цього треба особливо серйозно, – резюмував він.
Нагадаємо, в ніч проти 3 травня невідомі дрони атакували Кремль.
З боку Росії одразу з’явилась реакція зі звинуваченням України в замаху на вбивство Путіна.
Українська сторона назвала атаку дронів по Москві черговою провокацією РФ, аби створити собі новий привід для масованого обстрілу України.