Макрон планирует снова провести телефонные переговоры с Путиным — МИД Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон может снова позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы “не усиливать его ментальную изоляцию”.

Об этом в интервью Radio France сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Она отметила, что Макрон и Путин не разговаривали с осени 2022 года, но вполне вероятно, что звонки возобновятся.

– Одной из проблем российской власти сегодня является ее заключение в параллельной реальности, и мы не заинтересованы в усилении этой ментальной изоляции, – сказала Колонна.

Она отметила, что сначала Франция должна помочь Украине восстановить свои позиции на фронте.

— Путь к переговорам, безусловно, будет проходить через лучшие результаты на местах. Вот почему мы помогаем провести контрнаступление так же, как мы помогаем политически, дипломатически. Работаем над новым пакетом помощи для Украины, — подчеркнула министр.

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