Макрон планує знову провести телефонні переговори з Путіним – МЗС Франції

Президент Франції Еммануель Макрон може знову зателефонувати до президента РФ Володимира Путіна, аби “не посилювати його ментальну ізоляцію”.

Про це в інтерв’ю Radio France повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.

Вона зауважила, що Макрон і Путін не розмовляли з осені 2022 року, але цілком вирогідно, що дзвінки поновляться.

– Однією з проблем російської влади сьогодні є її ув’язнення у паралельній реальності, і ми не зацікавлені у посиленні цієї ментальної ізоляції, – сказала Колонна.

Вона зазначила, що спочатку Франція має допомогти Україні відновити свої позиції на фронті.

– Шлях до переговорів, безперечно, проходитиме через найкращі результати на місцях. Ось чому ми допомагаємо провести контрнаступ так само, як ми допомагаємо політично, дипломатично. Працюємо над новим пакетом допомоги для України, — наголосила міністр.

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